В Пентагоне назвали «уникальным случаем» выделение Киеву $300 миллионов помощи

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 14 марта, заявила, что последний пакет военной помощи США Украине в размере $300 млн. был «уникальным случаем» и не является чем-то «устойчивым», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказала: «Если будут другие контракты, по которым произойдет переоценка, мы дадим вам знать, однако это выделение помощи Украине на $300 млн. было уникальным случаем. Президент Джо Байден и министр обороны страны Ллойд Остин сочли необходимым выделить этот чрезвычайный пакет помощи для украинских военных, учитывая то, что сейчас происходит там на поле боя. Однако, это не носит устойчивый характер. О каких-то других случаях выявления свободных средств в других ведомствах США для помощи Украине я не знаю».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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