Минск запретил ввоз алкоголя с территории Литвы

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в четверг, 14 марта, подписал постановление, согласно которому вводится запрет на ввоз с территории Литвы ряда непродовольственных и продовольственных товаров, в том числе алкогольных напитков, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы правительства Белоруссии, в частности, говорится: «Правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. …Запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории республики следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств».

«Введение запрета на ввоз – ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», – уточнили в белорусском правительстве.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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