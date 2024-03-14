Госдеп США не намерен признавать выборы президента России в новых регионах

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 14 марта, заявил, что Соединенные Штаты признают легитимности выборов президента России в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, поскольку считают их территорией Украины, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «США считают эти регионы частью Украины, несмотря на результаты референдумов в этих территориях за присоединение к России. США не признавали, и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов. …Мы будем наблюдать за этими выборами, и, я уверен, нам будет что сказать, когда они завершатся».

«Те, кто выступает наблюдателями на этих выборах, тоже должны понимать о своей ответственности. США продолжат использовать все доступные инструменты, чтобы призвать к ответу тех, кто предпринимает действия для подрыва суверенитета, территориальной целостности или политической независимости свободных стран», – добавил пресс-секретарь Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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