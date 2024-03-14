Макрон призвал не дать России победить в украинском конфликте

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 14 марта, заявил, что Европа и Франция в частности, не должны позволить победить России в украинском конфликте, поскольку это является «экзистенциальной угрозой, – сообщают телеканалы TF1 и France 2.

В интервью французским телеканалам глава Пятой республики сказал: «Мы не должны позволить России победить. У нас в Европе больше не будет безопасности, если Путин победит на Украине. То, что происходит сегодня на Украине, также затрагивает жизненно важные интересы Франции. Это экзистенциальная угроза. Мы уже пережили последствия этой войны в нашей повседневной жизни. Несколько наших больниц уже несколько дней не работают из-за этой российской агрессии».

«Цена на газ, состояние нашей экономики, стоимость зерновых и последовавшие за этим экономические потрясения – все это последствия войны, развязанной Россией Если Россия выиграет эту войну, авторитет Европы будет сведен к нулю. Если мы сегодня решим быть слабыми, если мы сегодня решим, что мы не будем отвечать, то мы уже побеждены», – подчеркнул Макрон и добавил: «Только сила, наша сила – французская, европейская, НАТО, я не знаю, может остановить это. Хотеть мира сегодня – это не значит отказаться от Украины. Нет, желать мира – значит быть надежным, сильным и готовым адаптироваться к любому выбору России. И если война будет распространяться, если война будет распространяться на Европу, это будет исключительный выбор и исключительная ответственность России».

Отвечая на вопрос, в каком случае французские войска могут быть отправлены на Украину, Макрон сказал: «Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя такую инициативу».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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