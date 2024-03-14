СМИ: Путин может приехать к Эрдогану в апреле

Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию для встречи с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в апреле, – сообщает в четверг, 14 марта, новостийный портал Ensonhaber.

На своей странице в соцсети Х (экс-Twitter) турецкий портал со ссылкой на источники пишет: «После местных выборов дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта ас-Сиси и президента России Путина. Также, после 12-летнего перерыва он посетит с официальным визитом Ирак».

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что он планирует принять российского лидера после выборов в местные органы самоуправления Турции 31 марта.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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