Захарова прокомментировала требование Европарламента к России вернуть Румынии золото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о требовании к России вернуть Румынии, переданное в 1916 году золото, заявила, что таким образом Европа, видимо, пытается «поправить плачевную ситуацию в национальной экономике».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Вместо того чтобы выстраивать конструктивные отношения с соседями, Бухарест принялся раскачивать ситуацию в соседней Молдавии. Сегодня он, вопреки воле молдавского народа, фактически ведет дело к поглощению независимого государства на Днестре руками своих агентов, засевших в высоких кабинетах в Кишинёве. Румыния – бывший союзник Гитлера – использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране».

«Почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны Москва простила Бухаресту ещё в 1949 году. Несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле. А это ни много ни мало 300 млн долларов репараций, т.е., если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе 4 млрд долларов. …Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 тонн золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах», – отметила также представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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