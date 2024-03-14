Накануне выборов президента России посольство в США получает много угроз и ожидает провокации

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 14 марта, заявил, что посольству РФ поступает много угроз, готовятся провокации во время выборов президента России, – сообщает 1 канал.

В эфире телеканала Антонов сказал: «К нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции около посольств и генконсульств. Ожидаем попытку проникнуть будет на территорию нашего посольства, но сорвать проведение выборов не получится, а осложнить, испортить нам настроение -возможно».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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