В России начались выборы президента

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в пятницу, 15 марта, началось голосование на выборах президента России. Завершатся выборы 17 марта в 21:00 мск. в Калининградской области, не считая ряда участков за рубежом.

Впервые голосование на выборах президента РФ будет многодневным – с 15 по 17 марта. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что такая форма расширяет возможности для голосования. В общей сложности будет открыто более 94 тыс. участков, которые будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян. Это будут первые выборы президента России, в которых примут участие жители новых территорий страны: Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В выборах на пост президента России участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий от ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube