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Пятница, 15 марта 2024, 02:16 мск

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Хуситы заявили о планах атаковать израильские суда в Индийском океане

Лидер йеменского движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси в четверг, 14 марта, заявил о намерении атаковать израильские торговые суда в Индийском океане, которые будут к мысу Доброй Надежды на южной оконечности Африки, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала аль-Хуси сказал: «Наша главная цель заключается в том, чтобы расширить масштабы операций и достичь тех регионов, которые противник считает безопасными. Мы намерены препятствовать проходу судов, связанных с израильским врагом, через Индийский океан в сторону мыса Доброй Надежды».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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