Путин о военных провокациях киевского режима во время выборов: Кого они решили напугать, русский народ?!

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции, 15 марта, заявил, что во время выборов киевский неонацистский режим задумал ряд преступных акций, но русский народ им запугать не получится, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций на фоне выборов в России для выхода и закрепления на российской территории. Ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями. ВСУ пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава и 35 танков. ПВО сейчас отражает до 95% украинских атак».

«Кого они решили напугать, русский народ? Русский народ не запугать, россияне ответят на атаки ВСУ еще большей сплоченностью. Удары Украины по РФ не останутся безнаказанными», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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