Путин: Своими провокациями Киев пытается отвлечь внимание от положения дел на линии боевого соприкосновения

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции, 15 марта, заявил, что киевский неонацистский режим своими провокациями во время выборов президента у нас в стране «пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественность других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки. Отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач, создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства. А, в конечном счете, и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов, будут вне всякого сомнения надежно обеспечены».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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