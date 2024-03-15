Шольц заявил, что на доходы от российских замороженных активов будет закупаться оружие для Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге по итогам встречи в Берлине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском по вопросам поддержки Украины в пятницу, 15 марта, заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины, – сообщает агентство Reuters.

В ходе общения с журналистами канцлер ФРГ сказал: «Европейский Союз будет использовать доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины. Европейские страны намерены закупать больше оружия для Украины на мировых рынках».

«Поддерживающие Украину страны не находятся в состоянии войны с Россией», – подчеркнул также Шольц.

Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Польши и Франции во время встречи в Берлине планируют согласовать совместную позицию и продемонстрировать европейское единство поддержки Украины в то время, когда помощь со стороны США остается заблокированной.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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