«Большая семерка» угрожает Ирану санкциями за «возможные поставки» Москве ракет

Страны «Большой семерки» (G7) в пятницу, 15 марта, выпустили заявление с угрозами в адрес Ирана, в котором предупредили, что если Тегеран начнет поставлять России баллистические ракеты, они введут новые санкции, – сообщает The Wall Street Journal.

В документе, выпущенном G7, в частности, говорится: «Если Иран приступит к поставкам баллистических ракет или связанных с ними технологий России, мы готовы ответить быстро, согласованно, в том числе с помощью новых значительных мер против Ирана. Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о том, что Иран изучает возможность передачи баллистических ракет и сопутствующих технологий России. ….Мы призываем Иран не делать этого».

«Запад не наблюдал признаков того, чтобы Тегеран рассматривал возможность поставки России ракет. Тем не менее, в G7 выразили обеспокоенность, что Иран не исключает такого варианта действий», – говорится в публикации The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube