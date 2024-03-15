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Пятница, 15 марта 2024, 19:26 мск

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«Большая семерка» угрожает Ирану санкциями за «возможные поставки» Москве ракет

Фото: сайт саммита G7

Страны «Большой семерки» (G7) в пятницу, 15 марта, выпустили заявление с угрозами в адрес Ирана, в котором предупредили, что если Тегеран начнет поставлять России баллистические ракеты, они введут новые санкции, – сообщает The Wall Street Journal.

В документе, выпущенном G7, в частности, говорится: «Если Иран приступит к поставкам баллистических ракет или связанных с ними технологий России, мы готовы ответить быстро, согласованно, в том числе с помощью новых значительных мер против Ирана. Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о том, что Иран изучает возможность передачи баллистических ракет и сопутствующих технологий России. ….Мы призываем Иран не делать этого».

«Запад не наблюдал признаков того, чтобы Тегеран рассматривал возможность поставки России ракет. Тем не менее, в G7 выразили обеспокоенность, что Иран не исключает такого варианта действий», – говорится в публикации The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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