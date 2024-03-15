Путин проголосовал на выборах президента страны формате онлайн

Действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин в пятницу, 15 марта, в формате онлайн проголосовал на президентских выборах в своем рабочем кабинете, – сообщили в пресс-службе Кремля.

Последние несколько лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. Следует отметить, что онлайн-голосование на выборах президента используется впервые.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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