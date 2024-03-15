Орбан пригрозил оккупировать Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 15 марта, на торжественном мероприятии в Будапеште, посвященном венгерской революции 1848 года, заявил, что готов «оккупировать» Брюссель, чтобы «защитить свободу и суверенитет Венгрии» в преддверии выборов в Европейский парламент, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления Орбан сказал: «Предстоящие выборы в Европарламент – это шанс отстоять Венгрию. Если мы хотим защитить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель. Если того потребуют обстоятельства, венгры пройдут маршем до Брюсселя и сами внесут в Европейский союз изменения».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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