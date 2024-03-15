Тель-Авив заявил о решимости в уничтожении палестинского движения ХАМАС

Старший советник премьер-министра Израиля Офир Фальк заявил, что «растущее международное давление с целью прекращения войны не ослабит решимости Израиля выполнить свою миссию по уничтожению ХАМАС» и рассказал о потерях палестинского движения, – сообщает в пятницу, 15 марта, The Wall Street Journal.

В своей статье для американского издания помощник Нетаньяху пишет: «Недоброжелатели считают нашу полную победу над ХАМАС неправдоподобной, но факты на местах говорят об обратном. Израиль уже уничтожил 18 из 24 батальонов ХАМАС, выведя из строя более 21 500 террористов – это около двух третей его сил, включая двух из четырех ведущих лидеров. Кроме того мы уничтожили серьезные туннели террористов. Кстати, вооруженным силам США потребовалось девять месяцев, чтобы уничтожить 5000 боевиков ИГИЛ* в иракском Мосуле».

«Израиль не нуждается в побуждениях предоставлять гуманитарную помощь или действовать осторожно. После операции в Рафахе интенсивные боевые действия прекратятся, гуманитарная помощь больше не будет захватываться боевиками ХАМАС, и тогда можно будет обеспечить безопасность гражданского населения. Полная победа близка. Израиль завершит эту работу», – подчеркнул Офир Фальк.

*Террористическая организация запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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