Сальдо: Зеленский создает в Херсоне концлагерь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 15 марта, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне организовывает концлагерь, создавая в оккупационных администрациях специальные должности «стукачей» для слежки за мужчинами призывного возраста.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Зеленский создает концлагерь в Херсоне: первые «капо» проходят инструктаж. Работоспособное мужское население Украины либо понапрасну погибает в окопах, либо давно уехало в Россию за мирной и надежной жизнью или, хотя бы, сбежало в Европу за унизительным раболепием. Поэтому в Киеве решили создать сеть штатных информаторов из местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних. Для стукачей создадут специальные должности в оккупационных администрациях на правом берегу Херсонской области. Основными задачами станут: слежка за мужчинами, контроль их местоположения, раздача повесток и мобилизация. Киевские изуверы рассчитывают, что предатели из местных, хорошо знающие всех окружающих, будут сдавать своих соседей и знакомых».

«То есть новая людоедская элита хочет решать – кому жить в страхе, а кому бесславно умирать. Однако убежден множеством примеров из реальной жизни, наш народ будет с достоинством защищать только свою истинную Родину, а не предательский неонацистский режим», – подчеркнул губернатор Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube