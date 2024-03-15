Актер и режиссер включены в реестр иноагентов, блогер – исключен

Министерство юстиции РФ в пятницу, 15 марта, сообщило, что бывшие российские актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров* пополнили список иноагентов. В свою очередь, блогер Николай Соболев из этого реестра исключен.

В сообщении, опубликованном на сайте Минюста, говорится: «15 марта 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, Р.А. Либеров*, И.В. Липсиц*, С.А. Трескунов*, а также К.В. Ишутин*».

М.Б. Беленькая* участвовала в качестве интервьюера и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

С.В. Каверзина* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ и распространяла такие сообщения и материалы. Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимала участие в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иностранных агентов.

О.В. Кашинцев* выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.

Р.А. Либеров* выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

И.В. Липсиц* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации, передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений. Проживает за пределами Российской Федерации.

С.А. Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ, включенным в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

К.В. Ишутин* участвовал на территории зарубежных стран в публичных протестных мероприятиях против действующих органов власти Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, публиковал сообщения и материалы, созданные организацией, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключены Д.В. Константинов и Н.Ю. Соболев», – добавили в министерстве.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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