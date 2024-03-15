Макрон заявил, что он, Шольц и Туск едины в желании не дать победить России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 15 марта, в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что они трое едины в желании «никогда не позволить России победить на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Макрон сказал: «Мы трое едины, полны решимости, одинаково четко понимаем ситуацию в Украине и полны решимости никогда не позволить России победить и до конца поддерживать украинский народ – эту силу для нас, наших народов, нашей безопасности и нашей Европы. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется, но никогда не возьмем на себя инициативу в любой эскалации».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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