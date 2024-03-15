СМИ: Бербок за спиной Шольца работает над отправкой ракет Taurus на Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайно работает над планом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину, не пересекая «красных линий» канцлера Олафа Шольца, – сообщает в пятницу, 15 марта, журнал Der Spiegel.

В публикации немецкого издания, в частности, говорится, что «один из вариантов Бербок по передаче Taurus на Украину выглядит так: немцы передают эти ракеты британцам, которые в свою очередь переправляют их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока министру иностранных дел добиться одобрения у Шольца не удалось, потому что одной из загвоздок является вопрос контроля, куда целиться, куда стрелять и куда попадать, и этот контроль невозможен без немецких солдат».

«Эксперты Бундесвера недавно объяснили политикам в Бундестаге, что крылатая ракета Taurus может быть развернута в полном объеме только с помощью немецких военных, чтобы пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров. В настоящее время только ВВС в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце могут планировать полеты ракет таким образом, но не производитель. Если страна хочет развернуть Taurus с его особыми преимуществами, немецкие солдаты должны будут, по крайней мере, помогать в планировании миссий. Но Шольц этот вариант отвергает», – пишет Der Spiegel.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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