Афины планируют передать Киеву гаубицы времен Второй Мировой войны и ракеты 50-х годов

Греция готовится передать новый пакет военной помощи Украине, в который войдут авиационные ракеты 1950-х годов и гаубицы 1940 годов, а также реактивные боеприпасы и патроны к стрелковому оружию, – сообщает в пятницу, 15 марта, Еkathimerini.

Со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве страны греческое издание пишет: «Правительство Греции сообщило официальным лицам Европейского Союза, ответственным за координацию помощи Украине, о предстоящих поставках вооружения в эту страну. В новый пакет военной помощи войдут: 2000 авиационных ракет Zuni разработки 1950-х годов, 70 гаубиц M114A1 американского производства 1939-40 годов, 180 реактивных снарядов калибра 70 мм, 90 000 снарядов калибра 90 мм и 4 млн. патронов к стрелковому оружию».

Афины, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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