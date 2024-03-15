Блинкен оценил русофобию Австрии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 15 марта, на пресс-конференции в Вене похвалил министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга за поддержку антироссийских санкций, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Австрия является серьезным сторонником Украины с первого дня и ключевым членом альянса, который состоит из более пятидесяти стран, поддерживающих Украину разными способами. Австрия нейтральна в военном плане, но политически –это далеко не так.. Австрия предоставляет помощь народу Украины и, конечно, поддерживает санкции Европейского союза, чтобы убедиться в том, что у русских и Путина нет ресурсов для продолжения подпитки военной машины».

«У разных стран разные отношения с Россией в сфере энергетики, которые выстроились за многие десятилетия. Так что не всегда просто изменить это в один миг. Австрия предприняла и предпринимает некоторые очень важные шаги на этом направлении. США хотят помочь, как мы это делали со многими партнерами в Европе. И мы это делали применительно к СПГ. Мы продолжим это делать. Потому что мы видим, как Россия использует энергоносители в качестве оружия», – добавил глава Госдепа.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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