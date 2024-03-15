Москалькова намерена обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека с жалобой на Эстонию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу, 15 марта, заявила, что намерена обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека, а также к ряду других ответственных лиц с жалобой на Эстонию за препятствование россиянам исполнить свой гражданский долг на выборах президента России.

В своем Telegram-канале омбудсмен написала: «Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах Президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы. Вместе с тем крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать».

«Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю Комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека в связи с этим недопустимым поведением», – подчеркнула Москалькова.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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