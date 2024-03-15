Антонов: От Российско-американских отношений остались лишь космос и гражданский атом

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что от отношений РФ и США практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космической сфере и контрактов с Росатомом, – сообщает в пятницу, 15 марта, РИА Новости,

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью агентству российский дипломат сказал: «От российско-американских отношений ничего практически не осталось. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть лишь космос. Да и контракты в компетенции Росатома. Остающееся взаимодействие носит взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам. И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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