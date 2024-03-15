Россия призвала привлечь к ответственности всех поставщиков оружия «киевскому диктатору»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в пятницу, 15 марта, призвал привлечь к ответственности всех поставщиков смертоносного оружия «киевскому диктатору», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания по поставкам западного оружия на Украину».

«Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами. И чтобы сместить акцент с этой крайне некомфортной темы, ему нужны громкие провокации. Западные страны не будут замечать не только нелегитимность режима, но и все его преступления и диктаторские решения», – добавил Полянский.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных вооружений, сказал: «Всего несколько лет назад США ограничивались лишь передачей легкого и стрелкового оружия, тогда как сегодня речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам. Отправка Киеву такого смертоносного оружия является доказательством вовлеченности США в украинский конфликт. Убийство российских людей – это ответственность американских властей».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube