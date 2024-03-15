В Венесуэле назвали вмешательство США угрозой миру в Латинской Америке

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что военные учения Южного командования ВС США на «неделимитированном» морском шельфе между Венесуэлой и Гайаной угрозой миру в Латинской Америке, – сообщает в пятницу, 15 марта, телеканал Venezolana de Television.

В прямом эфире телеканала глава Минобороны Венесуэлы сказал: «США планируют начать постоянные военные учения на неделимитированном морском шельфе между Венесуэлой и Гайаной и во внутренних водах Венесуэлы. Действия и присутствие Южного командования ВС США на суше и в водах на неделимитированных участках представляют угрозу зоне мира, установленной латиноамериканскими странами».

«Никто не приглашал США вмешиваться в отношения Венесуэлы и Кооперативной Республики Гайаны. Вооруженные силы Венесуэлы проводят во внутренних водах атлантического побережья страны постоянную операцию «генерал Сифонтес», а гринго нужно идти домой», – заявил Владимир Лопес и добавил: «Глава Южного командования ВС США генерал Лаура Ричардсон – это агент нефтяной компании ExxonMobil, которая должна обеспечить США энергоресурсами. На слушаниях в Сенате США она назвала Гайану важным партером в регионе, негативно высказалась в отношении политики Венесуэлы и рассказала о планах совместных учений с вооруженными силами Гайаны».

Следует отметить, что территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности региона Гайана-Эссекибо продолжается уже более 100 лет.

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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