Россия потребовала от Берлина признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Посольство России в Берлине направило правительству ФРГ ноту с требованием от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха, – сообщили в МИД России.

В документе, переданном германской стороне, в частности, говорится: «Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида».

«B заявлении министерства иностранных дел ФРГ по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда от 27 января 2024 года умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской стороне распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые ею исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников. Российская сторона рассматривает подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку», – говорится в тексте ноты российского посольства.

«Российская сторона считает аморальной логику германской стороны в данном вопросе, согласно которой пострадавшие в годы Второй мировой войны военные преступники более достойны возмещения ущерба, чем мирные ленинградцы, которых они пытались истребить. Подобный подход заставляет усомниться в искренности заявлений германской стороны об исторической ответственности Германии за страшные преступления нацистского режима на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, которые российская сторона рассматривает как акты геноцида народов Советского Союза. Российская сторона продолжит твердо отстаивать права жертв нацистских преступлений и ожидает предметную реакцию германской стороны», – подчеркивается в документе, переданном германской стороне.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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