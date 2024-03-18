Захарова прокомментировала отказ ФРГ называть Путина президентом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 18 марта, в ответ на отказ германского МИДа официально называть Владимира Путина президентом России призвала «вызвать врачей» в Министерство иностранных дел ФРГ.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «МИД Германии заявил, что не будет в официальных документах указывать должность Путина, ограничится фамилией. Представитель МИД ФРГ заявил, что «не помнит», чтобы министерство в последнее время перед фамилией ставило какие-либо обозначения».

«Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо». Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии!», – призвала представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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