Путин призвал кандидатов в президенты России к активной совместной работе

Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность главы государства в понедельник, 18 марта, предложил Владиславу Даванкову, Николаю Харитонову и Леониду Слуцкому «продолжать активную совместную работу в Парламенте страны», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития».

«Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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