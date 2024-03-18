Боррель о перспективах жителей Газы: эмиграция и терроризм

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге в ходе Европейского гуманитарного форума в Брюсселе в понедельник, 18 марта, заявил, что после начала проведения Израилем масштабной военной операции в секторе Газа анклав стал неконтролируемой территорией, и теперь «у населения остается только два пути – эмиграция или терроризм», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Сектор Газа больше никем не контролируется – ни ХАМАС, ни Израилем. Территория Газы превращается в территорию без какого-либо порядка или государственного управления, все больше похожа на Сомали или Сирию. Власти Израиля провоцируют в секторе Газа голод, используя его как оружие в конфликте. Территории анклава постепенно переходят под власть вооруженных группировок и контрабандистов, в результате чего у населения Газы остается только два пути – эмиграция или терроризм».

«Во время визита в Вашингтон я донес свою точку зрения до американской стороны. Я сказал, что сотни грузовиков с гуманитарной помощью ждут на границе, чтобы въехать в Газу, но не могут. В Газе за последние месяцы убито больше детей, чем во всем мире за последние четыре года», – добавил Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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