Вашингтон без предварительных условий готов договариваться с Россией и Китаем по вопросу контроля над вооружениями

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности в понедельник, 18 марта, заявила, что Соединенные Штаты без предварительных условий хотят вступить в двусторонние дискуссии с Китаем и Россией по теме контроля над вооружениями, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский дипломат сказала: «США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать – сказать «да» и сесть за стол переговоров в духе доброй воли».

«США и Япония подготовили проект резолюции Совбеза ООН, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе», – добавила Томас-Гринфилд.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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