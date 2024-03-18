Главы МИД ЕС приняли решение о введении санкций за Навального*

Главы МИД всех стран Евросоюза в понедельник, 18 марта, на заседании в Брюсселе приняли решение о введении санкций против ответственных за смерть Алексея Навального*, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства из Совета ЕС сказал: «На заседании достигнуто политическое решение о введении санкций в отношении физических и юридических лиц России, ответственных за жестокие условия заключения и смерть Алексея Навального*. В ближайшее дни Совет ЕС формально утвердит решение, которое затем будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни».

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Брюссель, Иван Бабурин

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