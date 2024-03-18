Путин: Крым – прежде всего люди

Президент России Владимир Путин на Красной площади на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией в понедельник, 18 марта, заявил, что Крым – это прежде всего люди, а это не только стратегически важная территория, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником! С воссоединением Крыма и Севастополя с Россией! Я от души всех приветствую! Приветствую и поздравляю вас с праздником, с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 10 лет назад, на Красной площади, здесь, передвигаясь на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Крым это не только стратегически важная территория и гордость России, это прежде всего люди».

«Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдет в Крым и станет альтернативой крымскому мосту. Скоро ж/д составы пойдут прямо в Севастополь через Донбасс и Новороссию. Путь новых регионов на Родину оказался более тяжелым и трагичным, но мы сделали это!», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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