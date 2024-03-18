На сайте региональной администрации подконтрольной Киеву появилось поздравление с победой Путина на выборах президента РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 18 марта, сообщил, что на сайте одного из департаментов украинской запорожской администрации, временно подконтрольной Киеву, российские хакеры разместили поздравление с победой Владимира Путина на выборах президента России.

В своем Telegram-канале Балицкий, прикрепив скрины поздравления с сайта департамента социальной защиты населения Запорожской региональной администрации, написал: «Наши хакеры взломали ресурсы Запорожского областного совета, временно оккупированного киевским режимом, поздравили земляков с победой Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России и пожелали будущего вместе с Россией».

«Мы знаем, что жители Запорожья ждут освобождения от киевского нацизма, надеются на жизнь в справедливом социальном государстве и верят в нашу победу!», – добавил глава региона.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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