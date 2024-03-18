Полянский на Совбезе ООН напомнил, кто первым в мире применил ядерное оружие в военно-политических целях

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в понедельник, 18 марта, заявил, что применение ядерного оружия может катастрофические последствия и напомнил, что именно США первый и единственный раз применили ядерное оружие в военно-политических целях, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию российского постпредства.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Именно США единственный раз применили ядерное оружие не для испытаний, а в военно-политических целях. Сожалеем, что сами японские представители, раскручивая пропагандистские фейки про некую угрожающую ядерную риторику со стороны России, не находят мужества прямо назвать страну, ответственную за гибель тысяч своих мирных граждан. Тот факт, что те члены Совбеза ООН, кто упомянул Хиросиму и Нагасаки, также постеснялись сказать про ответственность за это Вашингтона, распаляет наших американских коллег и усиливает у них иллюзию в собственной непогрешимости и безнаказанности. …Ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности является результатом многолетней политики США и их союзников, нацеленной на подрыв политики по контролю вооружений. Вашингтон либо выходил из договоренностей, либо делал выполнение профильных договоренностей невозможными».

«Запад окончательно сбросил маски и не скрывает своих устремлений по нанесению нашей стране стратегического поражения. Оголтелая русофобская линия США и их союзников создает риски эскалации, грозящей обернуться прямой военной конфронтацией ядерных держав. Условия использования ядерного оружия ясно прописаны в военной доктрине РФ, и мы ее четко придерживаемся. Подавляющее большинство инициатив наших западных коллег на поверку оказывается пустышками и служат самопиару», – добавил Полянский.

По окончании заседания Совбеза в своем Telegram-канале первый постпреда написал: «Непростое получилось заседание. США и их сателлиты хорошо подготовились, всячески постарались представить нашу страну «угрозой миру». Наш ответ им явно не понравился».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube