Песков: Россия готова к переговорам о ядерном разоружении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 марта, заявил, что Россия готова к переговорам по вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, – сообщает телеканал «Известия».

В комментарии телеканалу представитель Кремля сказал: «Россия готова к переговорам по всему комплексу тем безопасности, включая вопросы вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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