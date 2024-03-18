Американский сенатор пообещал киевскому режиму признать Россию «государством спонсором терроризма»

Сенатор США от республиканцев Линдси Грэм в понедельник, 18 марта, на брифинге в Киеве заявил, что выборы президента РФ не являются легитимными и пообещал внести законопроект о признании России «страной спонсором терроризма», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления американский сенатор сказал: «Что касается выборов Путина, – они не легитимны. Он не является легитимным президентом. Он возглавляет террористическое государство. Поэтому, когда я вернусь в Вашингтон, моим ответом на его избрание будет внесение законопроекта, в котором Россия по американским законам будет объявлена государством, спонсирующим терроризм».

«Я призываю администрацию Байдена поддержать включение России в список государств, спонсирующих терроризм по американскому законодательству», – заявил Линдси Грэм на брифинге в Киеве и добавил: «Нам нужно удвоить усилия по борьбе с ее экономическими активами. Если Россия будет отнесена к государствам, спонсирующим терроризм, вторичные санкции станут более значимыми. И такие страны, как Индия, Китай и другие, которые ведут бизнес с Москвой, будут понимать, что рискуют».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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