Кулеба попросил Борреля о срочной помощи

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 марта, заявил, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба запросил у Евросоюза и США срочную помощь, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Дмитрий Кулеба по видеосвязи проинформировал министров о ситуации на фронте и приоритетных потребностях Украины. После разговора с ним стало ясно, что мы должны предпринять срочные действия для Украины. Европейский Союз и США должны ускорить принятие таких решений о помощи Украине».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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