Белый дом: Путин – лидер России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 18 марта, заявила, что Владимир Путин является лидером России, поэтому США действовать исходя из этого, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о легитимности выборов президента России, Жан-Пьер сказала: «Как сказал советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России, и США будут действовать исходя из этого. Одна из вещей, которую Салливан сказал, очевидно, что господин Путин – лидер России».

Ранее сегодня Салливан в ходе общения с журналистами сказал: «Реальность такова, что Путин – президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне конфликта на Украине, а также других шагов со стороны России под его руководством, противоречащих интересам США. Мы продолжим работать, исходя из этой реальности».

В свою очередь, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что «Соединенные Штаты поздравлять Путина с победой на выборах президента не будут».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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