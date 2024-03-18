Главы МИД стран ЕС не решились на передачу Киеву замороженных российских активов

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 марта, заявил, что министры не смогли прийти к единому мнению в отношении использования в интересах Украины доходов от замороженных российских активов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Проблемой является правовая основа и финансовые последствия конфискации не активов, а доходов, полученных от этих активов в результате этих исключительных обстоятельствах. Я не могу сказать, что кто-то из министров был против, но они хотели получить конкретное предложение, чтобы тщательно изучить правовую основу. Я это понимаю, так как мы живем в правовых государствах, и не можем принимать своевольные решение. Решения, которые мы принимаем, должны быть совместимым с международным правом. Поэтому государства-члены хотят тщательно изучить текст, который будет представлен им через пару дней».

«Речь идет об использовании не самих замороженных активов, а доходов от них, чтобы отложить их в сторону, и теперь вопрос в том, чтобы взять это и использовать на благо Украины. После сегодняшнего обсуждения я увидел, что есть сильная поддержка взять доходы от получения прибыли и использовать их для поддержки Украины в военном плане, а также для поддержки развития украинской оборонной промышленности. Я собираюсь внести это предложение и будут работать с Комиссией, чтобы утвердить постановление Совета ЕС», – добавил глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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