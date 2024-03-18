Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ и обсудил с ним работу формате «ОПЕК плюс»

Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах, а также обсудил с ним эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс», – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «В ходе телефонного разговора Наследный принц, Председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента России».

Со своей стороны Владимир Путин «просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан».

Кроме того, как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

«С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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