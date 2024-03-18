Поляки заблокировали два КПП на границе с ФРГ из-за украинской агропродукции

Фермеры Польши в знак протеста против импорта украинской сельскохозяйственной продукции и экологической политики ЕС в понедельник, 18 марта, заблокировали два основных контрольно-пропускных пункта на границе с Германией, – сообщает Deutsche Welle.

Телеканал со ссылкой на представителя местной полиции передает, что «блокада на пунктах пропуска «Сьвецько» и «Губинек» продлится до вечера 20 марта. Фермеры разместили тракторы на трассе А2, перекрыв движение в обоих направлениях».

«Среди требований фермеров – отмена или ослабление ограничений, направленных на борьбу с изменениями климата, и возвращение в силу таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые Брюссель отменил в 2022 году», – говорится в сообщении Deutsche Welle.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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