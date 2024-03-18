Под украинскими обстрелами в ДНР за два года погибло почти пять тысяч человек

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник, 18 марта, сообщили, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года по сегодняшний день погибли почти пять тысяч мирных жителей региона, среди которых 147 – дети.

В официальных данных представительства ДНР в СЦКК, размещенных в Telegram-канале, говорится: «По территории Республики за период с 17.02.2022 по 18.03.2024 погибли 4 861 человек, в том числе 147 детей. ранения различной степени тяжести получили 6 015 мирных жителей, в том числе 397 детей».

«За 760 дней эскалации зафиксировано 150 подрывов на противопехотных минах «Лепесток», среди пострадавших – 10 детей. Трое из числа пострадавших скончались. Обстрелы украинских войск повредили 2 198 транспортных средств, 3 529 объектов гражданской инфраструктуры и 13 934 жилых домов. … С февраля 2022 года украинские войска 34 203 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам региона 180 017 боеприпасов различного калибра», – сообщили также в представительстве ДНР в СЦКК.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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