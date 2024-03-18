Эрдоган «тепло поздравил» Путина с победой на выборах

Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 18 марта, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Турецкий лидер тепло поздравил В.В.Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе Черноморского региона».

«Со своей стороны Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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