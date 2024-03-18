Германия и Польша увеличат производство снарядов для Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в понедельник, 18 марта, заявил, что Берлин и Варшава планируют нарастить обороты по производству боеприпасов для Украины, – сообщает телеканал Phoenix.

В эфире телеканала Писториус сказал: «И Германия, и Польша поддерживают Украину в области противовоздушной обороны и боеприпасов. Не только поставкой того, что можно найти и получить где-то, но это также в особенности включает в себя наращивание производства в Польше, Германии и в других странах, о чем мы сейчас и поговорили и над чем мы планируем поработать совместно с промышленностью. Также в наших планах приблизить логистические хабы к Украине».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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