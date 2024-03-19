Нарышкин: Таких потерь, как на Украине, Франция не знала со времен алжирской войны

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во вторник, 19 марта, заявил, что уровень потерь французских военных на Украине Франция не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века, – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-бюро СВР, Нарышкин сказал: «Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть признательные показания. Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов уже превысило психологически значимый порог. Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране. Во французской армии сейчас заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. Как неофициально признают во французском министерстве вооруженных сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века».

«В военном руководстве опасаются также недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Среди погибших их непропорционально много, и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены выбывших на украинском театре военных действий. В Париже тщательно скрывают не только численность потерь, но и сам факт задействования французских военных на Украине. Из-за этого причастные ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая «двойная бухгалтерия смерти» чревата судебными исками недовольных родственников», – добавил директор СВР.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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