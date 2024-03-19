Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят использование российских активов в пользу Киева

Представитель Евросоюза на брифинге в Брюсселе во вторник, 19 марта, заявил, что саммите ЕС 21-22 марта главы государств и правительств Содружества будут обсуждать вопрос использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева, но вопроса о вступлении Украины в ЕС на повестке дня не стоит, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Евросоюза сказал: «Будет дискуссия по использованию доходов от российских активов. Мы имеем все большее единодушие по этому вопросу. Я не говорю, что нам удастся завершить дискуссию об этом, но она будет. Также будут обсуждаться санкции против России, включая меры борьбы с их обходом».

«Открывать переговоры с Украиной о членстве в ЕС участники саммита ЕС 21-22 марта не будут», – уточнил европейский чиновник.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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