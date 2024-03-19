Советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве выражен демарш за действия во время выборов президента России

Министерство иностранных Дел России во вторник, 19 марта, сообщило, что советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду был выражен демарш с указанием на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов Президента РФ, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях.

В сообщении российского МИДа также говорится, что Тому Додду «указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов».

«Подобные действия свидетельствуют о грубом нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закреплённых в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России. Особо акцентировано, что выборы Президента Российской Федерации, несмотря на агрессивные попытки их дискредитации со стороны Запада, наглядно продемонстрировали беспрецедентное единство народа России, поддерживающего действующего главу государства и проводимую им политику. Рекомендовано лучше обратить свое внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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