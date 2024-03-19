Пентагон признал продвижение российских войск

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в ФРГ по итогам очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине во вторник, 19 марта, заявил, что на Украине фиксируется постепенное продвижение российских вооруженных сил, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Пентагона.

В ходе своего выступления Остин сказал: «Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян. Мы видим серию их дополнительных приобретений, но Украина заверяет, что способна удержать линию фронта. Они уверены, что способны защитить суверенную территорию».

«Я оптимистично настроен на поддержку в Конгрессе нового запроса Администрации США о помощи Киеву. Хоть и предсказать результат законотворческой работы невозможно, в Администрации рассчитывают на продвижение в этом вопросе. Инвестиции в безопасность Украины – это вложения в сами Соединенные Штаты», – добавил шеф Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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