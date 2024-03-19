Белый дом обвинил Конгресс в потерях Украины на поле боя

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 19 марта, заявила, что по вине Конгресса Украина теряет позиции на поле боя, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Жан-Пьер сказала: «В течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за бездействия со стороны Конгресса США. Из-за нашего бездействия».

«Конгрессу США необходимо без промедления одобрить запрос Администрации о дополнительном финансировании, предусматривающий в том числе ассигнования на новую помощь Украине», – подчеркнула представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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